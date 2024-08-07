Бывшая помощница Бритни Спирс назвала кандидатку на роль певицы в фильме

Экс-помощница Бритни Спирс Кюлотта: певицу в фильме может сыграть Эмма Робертс

Бывшая помощница и доверенное лицо американской певицы Бритни Спирс Фелиция Кюлотта назвала кандидатку на главную роль в фильме об артистке. Ее слова приводит TMZ.

По ее мнению, актриса и звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс является идеальной претенденткой на роль певицы. Экс-помощница Спирс также отметила, что в роли ее самой она хочет видеть актрису Дрю Бэрримор, а актер Тимоти Шаламе справился бы с ролью бывшего возлюбленного исполнительницы Джастина Тимберлейка.

Ранее в СМИ появилась информация, что кандидаткой на главную роль в фильме о Спирс стала актриса Сабрина Карпентер. До этого сообщалось, что мемуары певицы «Женщина во мне» экранизирует студия Universal Pictures. Режиссером картины выступит Джон М. Чу, работавший над документальным фильмом о певце Джастине Бибере и «Иллюзией обмана-2». Продюсером станет Марк Платт.