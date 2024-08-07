Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:18, 7 августа 2024Культура

Бывшая помощница Бритни Спирс назвала кандидатку на роль певицы в фильме

Экс-помощница Бритни Спирс Кюлотта: певицу в фильме может сыграть Эмма Робертс
Эмма Робертс

Эмма Робертс. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Бывшая помощница и доверенное лицо американской певицы Бритни Спирс Фелиция Кюлотта назвала кандидатку на главную роль в фильме об артистке. Ее слова приводит TMZ.

По ее мнению, актриса и звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс является идеальной претенденткой на роль певицы. Экс-помощница Спирс также отметила, что в роли ее самой она хочет видеть актрису Дрю Бэрримор, а актер Тимоти Шаламе справился бы с ролью бывшего возлюбленного исполнительницы Джастина Тимберлейка.

Ранее в СМИ появилась информация, что кандидаткой на главную роль в фильме о Спирс стала актриса Сабрина Карпентер. До этого сообщалось, что мемуары певицы «Женщина во мне» экранизирует студия Universal Pictures. Режиссером картины выступит Джон М. Чу, работавший над документальным фильмом о певце Джастине Бибере и «Иллюзией обмана-2». Продюсером станет Марк Платт.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

      Туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео

      Россияне не захотели отдавать сбережения банкам

      Герасимов отчитался Путину о потерях ВСУ на границе Курской области

      Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику

      В Британии оценили вероятность наступления мировой войны

      В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

      Глава Генштаба назвал Путину численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ

      В крокодиле нашли останки упавшего в воду мужчины

      Свечение спутников Starlink усилилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше