Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:57, 7 августа 2024Культура

Названы кандидатки на главную роль в фильме о Бритни Спирс

Mirror: Сабрина Карпентер может сыграть Бритни Спирс в фильме о певице
Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер. Фото: Cheney Orr / Reuters

Кандидаткой на главную роль в фильме об американской певице Бритни Спирс стала актрисы Сабрина Карпентер. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что мнение поклонников разделились. Одни считают, что 25-летняя актриса является идеальной кандидатурой на эту роль. В то же время другие заявили о намерении бойкотировать картину, если выберут Карпентер.

По данным издания, на главную роль также рассматриваются актрисы Милли Бобби Браун и Сидни Суини.

Ранее сообщалось, что мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» экранизирует студия Universal Pictures. Режиссером картины выступит Джон М. Чу, работавший над документальным фильмом о певце Джастине Бибере и «Иллюзией обмана-2». Продюсером станет Марк Платт.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В деле генерала Булгакова появились контракты на питание кадетов. Кто еще замешан в афере с сухпайками?

      91-летняя звезда «Бэтмена» раскрыл секрет долголетия

      В США обвинили пакистанца в попытке организации покушений на политиков

      Россиянин устроил пожар с двумя жертвами и отделался принудительными работами

      На Украине под удар попали 400 бойцов ВСУ

      Жители российской многоэтажки оказались под дождем в своих квартирах

      Россиян отказались эвакуировать из Бангладеш

      Названа главная причина подорожания корма для животных в России

      В России рекордно сократилась доля граждан с трудностями с оплатой счетов

      НАСА из-за Starliner перенесло запуск Crew Dragon с россиянином

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше