Названы кандидатки на главную роль в фильме о Бритни Спирс

Mirror: Сабрина Карпентер может сыграть Бритни Спирс в фильме о певице

Кандидаткой на главную роль в фильме об американской певице Бритни Спирс стала актрисы Сабрина Карпентер. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что мнение поклонников разделились. Одни считают, что 25-летняя актриса является идеальной кандидатурой на эту роль. В то же время другие заявили о намерении бойкотировать картину, если выберут Карпентер.

По данным издания, на главную роль также рассматриваются актрисы Милли Бобби Браун и Сидни Суини.

Ранее сообщалось, что мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» экранизирует студия Universal Pictures. Режиссером картины выступит Джон М. Чу, работавший над документальным фильмом о певце Джастине Бибере и «Иллюзией обмана-2». Продюсером станет Марк Платт.