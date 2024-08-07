Дипломат назвал проявлением «террористической сущности» атаку на Курскую область

Полянский: атака ВСУ на Курскую область — проявление террористической сущности

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X отреагировал на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Дипломат заявил, что таким образом Киев «доказывает свою террористическую сущность». «Думаете, наш народ забудет это?» — говорится в публикации Полянского.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что организация считает вылазку ВСУ в Курскую область эскалацией конфликта, в то время как организация настаивает на урегулировании ситуации. Хак подчеркнул, что в ООН хотели бы видеть деэскалацию в максимально возможной степени.