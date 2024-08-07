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22:33, 7 августа 2024Россия

Дипломат назвал проявлением «террористической сущности» атаку на Курскую область

Полянский: атака ВСУ на Курскую область — проявление террористической сущности

Фото: Governor of Kursk Region Alexei Smirnov / Telegram / Reuters

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X отреагировал на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Дипломат заявил, что таким образом Киев «доказывает свою террористическую сущность». «Думаете, наш народ забудет это?» — говорится в публикации Полянского.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что организация считает вылазку ВСУ в Курскую область эскалацией конфликта, в то время как организация настаивает на урегулировании ситуации. Хак подчеркнул, что в ООН хотели бы видеть деэскалацию в максимально возможной степени.

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      Сергей Грехов
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