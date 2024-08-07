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18:07, 7 августа 2024Из жизни

Дрессированная сова украла кольца молодоженов

В Великобритании сова улетела с кольцами молодоженов и пропала на семь часов

Фото: Pxhere

В Великобритании сова, которая должна была принести молодоженам обручальные кольца, украла их. Об этом пишет New York Post.

Когда жених и невеста приготовились обмениваться украшениями, дрессированная птица просто улетела с ними на крышу аббатства, рядом с которым проходила свадьба. Там она уселась на ближайший подоконник, игнорируя дрессировщика. Тот безуспешно пытался спустить сову, соблазняя ее куском курицы.

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Свадьба продолжилась без украшений. В торжестве поучаствовали другие, более послушные дрессированные птицы. Хулиганистая сова вернулась лишь спустя семь часов. К радости молодоженов и гостей свадьбы, она принесла долгожданные кольца с собой.

Ранее сообщалось, что более 400 человек захотели забрать попугая-матерщинника по кличке Пеппер из приюта в Нью-Йорке, США. Его новой хозяйкой стала учительница, в доме которой уже жила матерящаяся птица.

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      Юлия Юткина
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