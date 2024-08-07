Экосистема Байкала оказалась под угрозой из-за нового закона о сплошных рубках

Экосистема Байкала окажется под угрозой уничтожения из-за нового закона, разрешающего сплошные рубки в природной территории. Об этом предупредил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, передает РИА Новости.

Ученый добавил, что неизвестно, до какой степени разрушится экосистема озера в случае принятия закона. «Есть некоторая надежда, что на какой-то фазе, предшествующей точке невозврата, наконец-то схватятся за ум. Если у вас поезд идет под откос, то в какой-то момент кто-то должен нажать стоп-кран», — заявил Данилов-Данильян.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий до 31 декабря 2033 года норму о возможности проводить сплошные рубки на Байкале. Мера была принята ради расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей.