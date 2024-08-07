Умер бывший ведущий шоу «Форт Боярд»

Бывший ведущий шоу «Форт Боярд» Патрис Лаффон скончался на 85-м году жизни

Бывший ведущий культового шоу «Форт Боярд» Патрис Лаффон умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает французская радиостанция France Bleu.

«Лаффон скончался от сердечного приступа в среду утром в своем доме в Оппеде (коммуна во Франции — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что жена телеведущего вызвала скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.

«Патрис Лаффон собирал семьи перед телевизором», — отреагировал на смерть телеведущего президент Франции Эммануэль Макрон.

Патрис Лаффон родился в Марселе в 1939 году. С 1972 по 1989 год он вел популярную во Франции телеигру «Цифры и буквы». В 1990-х годах был ведущим шоу «Форт Боярд» и «Пирамида». Также он играл в театре и снимался в кино.