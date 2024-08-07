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04:30, 7 августа 2024Наука и техника

ИИ добавят в миллионы смартфонов Samsung

SamMobile: нейросеть Galaxy AI появится на миллионах смартфонах Samsung

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Корпорация Samsung сделает свою нейросеть Galaxy AI доступной для миллионов пользователей смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

По информации источников медиа, до конца года сервис с искусственным интеллектом (ИИ) появится на смартфонах серии Galaxy A. Устройства этой линейки считаются самыми распространенными среди смартфонов Samsung и одними из самых дешевых.

Инсайдеры сообщили, что в первую очередь ИИ будет доступен для смартфонов Galaxy A35 и Galaxy A55. Затем компания будет разворачивать доступ для более старых телефонов серии. Ранее Galaxy AI, которую представили в январе, работала только на флагманских гаджетах Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra.

Журналисты медиа отметили, что не все функции ИИ будут работать на недорогих смартфонах — из-за аппаратных ограничений. Однако в случае Apple, например, нейросеть Apple Intelligence появится только на флагманских гаджетах, в число которых входят iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ранее специалисты IDC рассказали, что смартфоны с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) займут почти весь рынок в ближайшие несколько лет. По словам экспертов, уже в концу 2024 года ИИ-устройства займут 19 процентов рынка.

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      Андрей Ставицкий
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