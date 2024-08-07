ИИ добавят в миллионы смартфонов Samsung

SamMobile: нейросеть Galaxy AI появится на миллионах смартфонах Samsung

Корпорация Samsung сделает свою нейросеть Galaxy AI доступной для миллионов пользователей смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

По информации источников медиа, до конца года сервис с искусственным интеллектом (ИИ) появится на смартфонах серии Galaxy A. Устройства этой линейки считаются самыми распространенными среди смартфонов Samsung и одними из самых дешевых.

Инсайдеры сообщили, что в первую очередь ИИ будет доступен для смартфонов Galaxy A35 и Galaxy A55. Затем компания будет разворачивать доступ для более старых телефонов серии. Ранее Galaxy AI, которую представили в январе, работала только на флагманских гаджетах Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra.

Журналисты медиа отметили, что не все функции ИИ будут работать на недорогих смартфонах — из-за аппаратных ограничений. Однако в случае Apple, например, нейросеть Apple Intelligence появится только на флагманских гаджетах, в число которых входят iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ранее специалисты IDC рассказали, что смартфоны с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) займут почти весь рынок в ближайшие несколько лет. По словам экспертов, уже в концу 2024 года ИИ-устройства займут 19 процентов рынка.