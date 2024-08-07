Гимнастка Байлз сменила имидж после критики волос на Олимпийских играх

Американская гимнастка Симона Байлз сменила имидж после шквала критики по поводу ее волос на Олимпийских играх. Соответствующий материал публикует Page Six.

27-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором показала новую прическу. На размещенном кадре спортсменка позировала с длинными волосами, уложенными волнами. В описании к снимку Байлз отметила парикмахера Брентона Дайло, который отправился в Париж вместе с ней.

«Даже не думайте писать мне критику по поводу моих волос на соревнованиях. Мне их укладывали, но в автобусе не было кондиционера, а на улице была жара. Так мы ехали 45 минут», — отвечала гимнастка хейтерам, которые обращали внимание на ее небрежные прически во время Олимпиады.

Ранее в августе Симона Байлз выступила на Олимпиаде в купальнике с 10 тысячами кристаллов Swarovski.