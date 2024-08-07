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13:17, 7 августа 2024Ценности

Гимнастка Байлз сменила имидж после критики волос на Олимпийских играх

Фото: Naomi Baker / Getty Images

Американская гимнастка Симона Байлз сменила имидж после шквала критики по поводу ее волос на Олимпийских играх. Соответствующий материал публикует Page Six.

27-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором показала новую прическу. На размещенном кадре спортсменка позировала с длинными волосами, уложенными волнами. В описании к снимку Байлз отметила парикмахера Брентона Дайло, который отправился в Париж вместе с ней.

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«Даже не думайте писать мне критику по поводу моих волос на соревнованиях. Мне их укладывали, но в автобусе не было кондиционера, а на улице была жара. Так мы ехали 45 минут», — отвечала гимнастка хейтерам, которые обращали внимание на ее небрежные прически во время Олимпиады.

Ранее в августе Симона Байлз выступила на Олимпиаде в купальнике с 10 тысячами кристаллов Swarovski.

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      Карина Черных
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