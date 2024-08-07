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16:08, 7 августа 2024Россия

Губернатор сообщил о пострадавших из-за новых атак ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил еще о двух пострадавших при атаках ВСУ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В результате новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали еще два человека. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Нежеголь Шебекинского городского округа после атаки беспилотников ВСУ с ранением спины госпитализировали мужчину. В результате удара в населенном пункте повреждены остекление и фасад коммерческого здания, а также грузовой и легковой автомобили. В Шебекино украинские снаряды повредили два многоквартирных дома, коммерческий объект и четыре легковые машины.

Кроме того, в Ясных Зорях Белгородского района в результате обстрела пострадала женщина. После обследования врачи отпустили ее на амбулаторное лечение. В населенном пункте зафиксировали повреждение остекления многоквартирного дома. Помимо этого, Бессоновке беспилотник сбросил два взрывных устройства, повредив фасад и окна сельскохозяйственного предприятия, а также жилой дом и легковую машину.

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Ранее Гладков сообщил о другом жителе села Ясные Зори, который получил ранение ноги при атаке ВСУ. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу. Он также добавил, что между селами Головино и Никольское украинский дрон-камикадзе нанес удар по грузовику, в результате чего тот загорелся.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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