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03:23, 7 августа 2024Мир

Харрис объявила о своей кандидатуре на выборах

Харрис объявила о своей кандидатуре на выборах президента США
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом от демократов на пост главы государства. Трансляция велась на YouTube-канале ее штаба.

«Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США», — заявила Харрис.

О том, что Харрис официально стала кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре 2024 года, ранее сообщила газета The New York Times. Кроме того, стало известно, что она набрала рекордный среди других членов Демократической партии отрыв в поддержке избирателей от бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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      Марина Совина
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