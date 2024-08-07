Харрис объявила о своей кандидатуре на выборах президента США

Вице-президент США Камала Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом от демократов на пост главы государства. Трансляция велась на YouTube-канале ее штаба.

«Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США», — заявила Харрис.

О том, что Харрис официально стала кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре 2024 года, ранее сообщила газета The New York Times. Кроме того, стало известно, что она набрала рекордный среди других членов Демократической партии отрыв в поддержке избирателей от бывшего американского лидера Дональда Трампа.