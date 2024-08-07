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11:30, 7 августа 2024Бывший СССР

Казахстан призвал граждан не ехать в Бангладеш

МИД Казахстана призвал граждан воздержаться от поездок в Бангладеш
СюжетПротесты в Казахстане

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

На фоне массовых протестов в Бангладеш Министерство иностранных дел Казахстана призвало граждан воздержаться от поездок в республику. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«В связи со складывающейся ситуацией в Народной Республике Бангладеш Министерство иностранных дел Республики Казахстан рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения этой страны», — говорится в публикации.

Граждан, находящихся на территории страны, в МИД призвали проявлять повышенные меры предосторожности и не покидать места проживания без необходимости.

Ранее в Бангладеш студенческий протест перерос в массовые беспорядки в столице страны, в Дакке. После ухода в отставку премьер-министр Шейх Хасина сбежала в Индию и оттуда запросила политическое убежище в Великобритании.

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      Глеб Палехов
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