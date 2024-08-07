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20:31, 7 августа 2024Забота о себе

Людям старше 50 лет перечислили важные для здоровья сердца продукты

Диетолог Соломатина: поддержать здоровье сердца после 50 лет поможет чеснок

Фото: Unsplash

Некоторые продукты благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы даже после 50 лет, рассказала диетолог Елена Соломатина. Важные для здоровья сердца в этом возрасте продукты она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина указала, что первой причиной нарушения работы сердечно-сосудистой системы считается развитие атеросклероза. Ему препятствует включение в рацион содержащих омегу-3 жирной рыбы, льняного масла, печени трески. Также, по ее словам, люди старше 50 лет могут испытывать проблемы с сердцем из-за сгущения крови. Чтобы его избежать диетолог посоветовала есть разжижающие кровь чеснок, лук и болгарский перец.

«Лук содержит еще и кверцетин, который укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет кровообращение в центральной нервной системе, поэтому сосуды не повреждаются. А чеснок богат германием, от которого зависит работа клапанов сердца», — объяснила Соломатина.

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От печени, продолжила врач, зависит выработка здорового холестерина в крови, и поддержать здоровье этого органа поможет регулярное употребление творога, йогурта, яиц. Также, по словам Соломатиной, с возрастом угасает функция вырабатывающей гормоны и влияющей на сердце щитовидной железы, и ее можно поддержать включением в рацион корицы, створок белой фасоли, цельнозерновых каш и продуктов, богатых калием, например томатного сока и тыквы.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева назвала полезную для сердечников сладость. Она рекомендовала при заболеваниях сердечно-сосудистой системы чаще есть курагу, так как она богата клетчаткой и калием.

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      Александра Лисица
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