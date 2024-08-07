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04:28, 7 августа 2024Мир

Мадуро пообещал не отключать Венесуэлу от WhatsApp

Президент Мадуро пообещал, что не будет отключать Венесуэлу от WhatsApp
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что не будет отключать страну от мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Televisión.

«Я не стану нажатием одной кнопки отключать страну от WhatsApp , каждый должен самостоятельно принять это решение», — сказал он. Политик подчеркнул, что уже полностью прекратил пользоваться приложением «империалистической компании» и «центра шпионажа». По словам Мадуро, он теперь использует Telegram, «где за тобой не следят и угрожают», а также WeChat.

Глава Венесуэлы заявил, что WhatsApp используется в психологической войне против страны для угроз убийствами и расправой над лидерами политических, общественных, студенческих, молодежных организаций и движений.

Ранее Мадуро пообещал отказаться от мессенджера WhatsApp в пользу сервисов Telegram и WeChat. На встрече с молодыми сторонниками у президентского дворца он призвал молодежь последовать его примеру. По словам главы государства, в WhatsApp распространяются угрозы в адрес молодежи и популярных лидеров.

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      Марина Совина
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