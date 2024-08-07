Маск выразил готовность взять интервью у Харрис

Маск выразил готовность взять интервью не только у Трампа, но и у Харрис

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выразил готовность взять интервью не только у кандидата в президенты США Дональда Трампа, но и у его соперницы Камалы Харрис. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Я открыт для этого», — написал предприниматель.

Таким образом, Маск отреагировал на слова одного из пользователей социальной сети о том, что Харрис ни при каких обстоятельствах не пойдет интервью с ним.

Ранее Трамп написал, что даст большое интервью Маску вечером понедельника, 12 августа. На данный момент никаких других подробностей кандидат в президенты от республиканцев не привел.