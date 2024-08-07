Москвичам предсказали рост арендных ставок

Риелтор Барсуков: осенью стоимость аренды в Москве вырастет на 10-20 %

Осенью в столице подорожает аренда жилья. Таким прогнозом в разговоре с «Ридусом» поделился член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Согласно прогнозам эксперта, рост ставок составит 10-20 процентов. «Спрос на съемное жилье увеличился в связи с ростом ипотечных ставок. Очень много людей не в состоянии сегодня купить собственное жилье, поэтому предпочитают съемные квартиры. Отсюда и повышение цен», — добавил он.

При этом сильного роста аренды (в два или три раза) ждать не стоит. Подобные прогнозы, как правило, основаны на анализе спроса, но не учитывают предложение. По его словам, уравновешивание спроса и предложения происходит за счет того, что россияне, которые хотели продать квартиры, массово отказываются от этой затеи и уходят в аренду, которая сейчас дорожает. «Безусловно, спрос увеличился, но и предложение не стоит на месте и тоже растет», — резюмировал он.

Тем временем продажи новостроек в Москве и области рухнули после отмены массовой льготной ипотеки. В июле, первом месяце после отмены льготной ипотеки, в московском регионе было зарегистрировано 10,9 тысячи сделок с квартирами и апартаментами — на 40 процентов меньше, чем в июне, и на 18 процентов меньше показателя аналогичного периода 2023 года.