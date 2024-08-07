На Украине 48 уклонистов пытались выехать из страны в кузове грузовика

Под Одессой задержали 48 уклонистов, пытавшихся выехать из страны в грузовике

На юге Украины, под Одессой, правоохранители задержали 48 уклонистов, пытавшихся выехать за границу. Об этом сообщила Национальная полиция страны в Telegram.

В ведомстве рассказали, что военнообязанные мужчины хотели покинуть страну в кузове грузовика. По данным Нацполиции Украины, предварительно уклонисты связались с организаторами в Telegram-канале. Каждый из них заплатил по 150 тысяч гривен (более 310 тысяч рублей).

«С мужчинами проводили инструктаж, обсуждали способ оплаты за предоставленные незаконные услуги и сообщали место и день для будущего сбора. (...) Водитель фуры перевозил мужчин на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики по ранее определенному маршруту», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о задержании в Одесской области грузовика с 42 украинскими уклонистами. Пытавшуюся сбежать из страны группу мужчин правоохранители обнаружили в селе Станиславка.