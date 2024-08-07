Под Одессой задержали грузовик с 42 украинскими уклонистами

42 украинца пытались сбежать в Приднестровье на КамАЗе, их задержали под Одессой

Большая группа украинцев — 42 человека — попыталась совершить побег в Приднемтровье на грузовике КамАЗ, их задержали в селе Станиславка Одесской области. Об этом сообщили городские СМИ, а также издание «Страна» в Telegram-канале, прикрепив фото уклонистов.

Транспортное средство остановили в селе, внутри обнаружили военнообязанных, насчитали 42 человека. Позже выяснилось, что мужчины заплатили за нелегальное пересечение границы от шести до восьми тысяч долларов каждый.

Ранее стало известно, что стоимость побега с Украины за год подорожала в два с половиной раза. Суммы увеличились с 4 тысяч до 10 тысяч долларов (с 340 тысяч до 850 тысяч рублей).