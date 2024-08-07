Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:17, 7 августа 2024Бывший СССР

Под Одессой задержали грузовик с 42 украинскими уклонистами

42 украинца пытались сбежать в Приднестровье на КамАЗе, их задержали под Одессой

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Большая группа украинцев — 42 человека — попыталась совершить побег в Приднемтровье на грузовике КамАЗ, их задержали в селе Станиславка Одесской области. Об этом сообщили городские СМИ, а также издание «Страна» в Telegram-канале, прикрепив фото уклонистов.

Транспортное средство остановили в селе, внутри обнаружили военнообязанных, насчитали 42 человека. Позже выяснилось, что мужчины заплатили за нелегальное пересечение границы от шести до восьми тысяч долларов каждый.

Ранее стало известно, что стоимость побега с Украины за год подорожала в два с половиной раза. Суммы увеличились с 4 тысяч до 10 тысяч долларов (с 340 тысяч до 850 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще одна веская причина». ХАМАС избрало нового главу политбюро. МИД Израиля призвал скорее его устранить

      В сети распространился дипфейк с врио главы российского региона

      Раскрыто сообщение Израиля США после убийства главы политбюро ХАМАС

      Украинский пилот назвал F-16 «веселым самолетом»

      Во Франции заявили о невозможности НАТО ответить на нападение России

      Под Одессой задержали грузовик с 42 украинскими уклонистами

      В США заявили об энергетическом превосходстве России

      Мужчины обсудили отбивающие у них желание действия женщин в постели

      29 надзирательниц уволили за секс с заключенными

      Вирусолог назвал способ защитить россиян от заражения лихорадкой Западного Нила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше