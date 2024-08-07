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09:49, 7 августа 2024Бывший СССР

На Украине испугались последствий атаки ВСУ на Курскую область

Бутусов: есть риск исчерпания ресурсов ВСУ из-за атаки на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Последствием атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область рискует стать исчерпание ресурсов армии республики до такой степени, что она не сможет отражать новые удары ВС России. В целесообразности такого шага усомнился украинский журналист Юрий Бутусов, он написал об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, ситуации на других участках фронта для ВСУ и без того тяжелые, чтобы начинать наступление еще на одном направлении. «Если мы где-то начали наступать, значит, стоит надеяться, что Ставка Верховного главнокомандующего приняла необходимые меры по усилению резервами обороны Мирнограда, Часова Яра, Торецка и Нью-Йорка, важных городов, где сейчас идут бои», — съязвил журналист, понимая, что никакие меры не были приняты. То же можно сказать и об обеспечении бойцов в этих районах боеприпасами, построением там рубежей, улучшением применения беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Журналист подчеркнул, что, если командование не организует постоянную оборону на стратегически важных направлениях, «есть риск исчерпать свои резервы и потом не иметь, чем парировать новые удары». Бутусов напомнил, что аналогичная ситуация произошла в 2023 году, тогда это привело к потере ВСУ Авдеевки.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил о сложной обстановке на границе Курской области после попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию российского региона. По его словам, ВСУ подтягивают к приграничью большое количество бронетехники, личный состав, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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      Александра Синицына
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