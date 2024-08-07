Бутусов: есть риск исчерпания ресурсов ВСУ из-за атаки на Курскую область

Последствием атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область рискует стать исчерпание ресурсов армии республики до такой степени, что она не сможет отражать новые удары ВС России. В целесообразности такого шага усомнился украинский журналист Юрий Бутусов, он написал об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, ситуации на других участках фронта для ВСУ и без того тяжелые, чтобы начинать наступление еще на одном направлении. «Если мы где-то начали наступать, значит, стоит надеяться, что Ставка Верховного главнокомандующего приняла необходимые меры по усилению резервами обороны Мирнограда, Часова Яра, Торецка и Нью-Йорка, важных городов, где сейчас идут бои», — съязвил журналист, понимая, что никакие меры не были приняты. То же можно сказать и об обеспечении бойцов в этих районах боеприпасами, построением там рубежей, улучшением применения беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Журналист подчеркнул, что, если командование не организует постоянную оборону на стратегически важных направлениях, «есть риск исчерпать свои резервы и потом не иметь, чем парировать новые удары». Бутусов напомнил, что аналогичная ситуация произошла в 2023 году, тогда это привело к потере ВСУ Авдеевки.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил о сложной обстановке на границе Курской области после попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию российского региона. По его словам, ВСУ подтягивают к приграничью большое количество бронетехники, личный состав, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.