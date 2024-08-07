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07:47, 7 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе описали неизбежное будущее для Украины

Welt: Запад всерьез задумывается о мирных переговорах с РФ на фоне неудач ВСУ

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Политики в западных государствах все больше склоняются к завершению украинского конфликта путем начала мирных переговоров с Россией. Причиной тому, что союзники стали чаще задумываться над таким вариантом, стала безнадежная для Вооруенных сил республики (ВСУ) ситуация в зоне боевых действий, передает Welt.

Авторы статьи пишут, что президент Украины Владимир Зеленский должен постепенно осознавать, что пререговоры — неизбежное будущее для его страны, на этом будут настаивать партнеры из США и Европы, разочарованные неудачами ВСУ.

«Среди (западных — прим. «Ленты.ру») дипломатов уже циркулирует конкретная формула, которая потребует от Киева серьезных уступок. У него нет другого выбора», — указано в материале.

В то же время на Украине должны принять и тот факт, что новая администрация президента США с огромной долей вероятности не увеличит, а уменьшит военную поддержку украинской армии, это произойдет вне зависимости от того, кто победит на выборах, резюмирует издание.

Ранее слова президента Украины о подготовке основы для окончания конфликта в этом году прокомментировал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, это желание продиктовано отсутствием веры в победу украинской армии, он «абсолютно не слышит слова "победа" из уст руководства Украины последние полгода».

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      Александра Синицына
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