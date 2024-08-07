На Западе раскрыли последствия атак ВСУ по территории России

Аналитик Меркурис: действия Украины убедят Россию в невозможности переговоров

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, к чему приведут атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) п территории России. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис раскрыл последствия атак ВСУ по территории России и предположил, что действия Украины убедят Россию в невозможности переговоров.

«Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Киев ошибся, ожидая, что агрессивные действия в сторону Москвы усилят его переговорные позиции. Подобные шаги только ухудшат положение Украины, заключил Меркурис.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек.