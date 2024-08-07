Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 7 августа 2024Мир

На Западе раскрыли последствия атак ВСУ по территории России

Аналитик Меркурис: действия Украины убедят Россию в невозможности переговоров

Фото: РИА Новости

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, к чему приведут атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) п территории России. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис раскрыл последствия атак ВСУ по территории России и предположил, что действия Украины убедят Россию в невозможности переговоров.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
«Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
«Интересы украинцев в расчет не принимаются»США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
10 апреля 2021
Войны за морское господство ушли в прошлое. Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Войны за морское господство ушли в прошлое.Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
6 июля 2021

«Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Киев ошибся, ожидая, что агрессивные действия в сторону Москвы усилят его переговорные позиции. Подобные шаги только ухудшат положение Украины, заключил Меркурис.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В машину военкора Поддубного в Курской области попал дрон. Сообщалось о гибели журналиста, но он выжил

      Военные рассказали о спасении раненого военкора Поддубного

      ВГТРК подтвердила информацию о ранении Поддубного в Курской области

      В сети появились кадры госпитализации военкора Поддубного

      В Курской больнице сообщили о тяжелом состоянии Поддубного

      Россиянка заявила об угрозах после вызова на бой провалившей гендерный тест Хелиф

      В доме американского экс-разведчика Риттера провели обыск

      Пентагон отказался комментировать применение оружия США в Курской области

      Депутат Госдумы опроверг сообщения о гибели военкора Поддубного

      Дипломат назвал проявлением «террористической сущности» атаку на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше