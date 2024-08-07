Пентагон отказался комментировать применение оружия США в Курской области

Пентагон не комментирует применение оружия США при вылазке ВСУ под Курском

Вашингтон находится в контакте с Киевом относительно целей вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и не комментирует, применялось ли в ней американское вооружение, заявил официальный представитель Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в Минобороны США, ведомство находится в контакте с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. «Мы продолжим фокусировать усилия на том, чтобы у них было все необходимое для защиты от атак со стороны России», — отметил представитель Пентагона. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, применяли ли украинские войска вооружения США во время вылазки в Курской области.

Ранее The Wall Street писала, что Киев заранее не проинформировал Вашингтон о плане вылазки ВСУ на территорию России. США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область.