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17:44, 7 августа 2024Культура

Первое после скандала в Красноярске выступление Глеба Самойлова отменили

Концерт музыканта Глеба Самойлова в Екатеринбурге отменили из-за жалоб
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Концерт основателя группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова в Екатеринбурге отменили после жалоб. Об этом сообщил местный портал 66.ru.

Концерт музыканта должен был состояться на екатеринбургской площадке «Фабрика», но был отменен «по независящим от группы и организатора причинам». Продажу билетов на выступление приостановили из-за жалоб активистов движения «Русская община». Они обратились в полицию с жалобой на Самойлова из-за высказываний музыканта, в которых он якобы осуждал СВО и негативно говорил о политическом режиме. Сообщается, что выступление основателя «Агаты Кристи» перенесли с 9 августа на 4 января.

Ранее Самойлов сорвал свой концерт в Красноярске. По сообщениям зрителей, он странно себя вел, а затем и вовсе прервал выступление задолго до окончания концертной программы.

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      Андрей Шеньшаков
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