Первое после скандала в Красноярске выступление Глеба Самойлова отменили

Концерт музыканта Глеба Самойлова в Екатеринбурге отменили из-за жалоб

Концерт основателя группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова в Екатеринбурге отменили после жалоб. Об этом сообщил местный портал 66.ru.

Концерт музыканта должен был состояться на екатеринбургской площадке «Фабрика», но был отменен «по независящим от группы и организатора причинам». Продажу билетов на выступление приостановили из-за жалоб активистов движения «Русская община». Они обратились в полицию с жалобой на Самойлова из-за высказываний музыканта, в которых он якобы осуждал СВО и негативно говорил о политическом режиме. Сообщается, что выступление основателя «Агаты Кристи» перенесли с 9 августа на 4 января.

Ранее Самойлов сорвал свой концерт в Красноярске. По сообщениям зрителей, он странно себя вел, а затем и вовсе прервал выступление задолго до окончания концертной программы.