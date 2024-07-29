«Он не 30-летний мальчик». Глеб Самойлов провалил выступление в Красноярске вслед за Глюкозой. Что произошло?

Менеджер Хакимов: Самойлов не выступал в неадекватном состоянии в Красноярске

Бывший солист российской рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов не смог самостоятельно закончить свое выступление на фестивале «Небофест» в Красноярске.

Музыкант начал концерт в рамках фестиваля «Небофест» без опоздания, ровно в 21:00 по местному времени. Он выступал с программой «Агата Кристи 35 на бис». Однако затем зрители обратили внимание на его странное поведение.

К середине концерта Самойлов не смог петь

Судя по опубликованным кадрам с 40-минутного выступления, Самойлов не мог попасть в ноты, перестал успевать за текстом, а уже к середине программы и вовсе не смог петь.

Спасать положение пришлось гитаристу, он допевал концертную программу за солиста. В результате мероприятие сорвано не было.

Представитель Самойлова объяснила его поведение на концерте возрастом

Администратор Глеба Самойлова оправдала его провальный выход на сцену в Красноярске возрастом артиста.

Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик администратор Глеба Самойлова

4 августа Глебу Самойлову исполнится 54 года.

Также в беседе с Ura.ru менеджер артиста Дмитрий Хакимов опроверг слухи о том, что Самойлов вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. По его словам, певец сейчас находится в лучшей форме за 16 лет их совместной работы.

Это полная ложь, такого даже отдаленно не было. Глеб прекрасно отыграл концерт от и до. Он был в прекрасной форме, и этому есть соответствующие видео, полностью снятые на концерте в виде трансляций, наших видеороликов, которые мы будем выкладывать в наших официальных соцсетях Дмитрий Хакимов менеджер Глеба Самойлова

Кадры с выступления он назвал «компиляцией из нескольких странных видео» и «подлогом», и заявил, что «это общая концепция нашего конкурента». По словам Хакимова, команде Самойлова известен источник распространения информации, однако отказался его назвать.

Он заверил, что Самойлов уже несколько лет не употребляет алкоголь, сидит на диетах и ведет здоровый образ жизни. А если певец кажется кому-то странным в своем имидже, эти люди ничего не понимают в рок-музыке, заключил директор группы.

По данным издания Baza, за выступление на фестивале «Небофест» в Красноярске певцу заплатили два миллиона рублей.

Ранее в Красноярске разгорелся скандал из-за выступления Глюкозы

20 июля певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, выступила в Красноярске на Дне металлурга. Очевидцы рассказали, что артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. Они предположили, что она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

После этого организаторы выступления подготовили иск в отношении артистки. По данным издания Baza, концерт обошелся в 5,5 миллиона рублей. Организатор крупных мероприятий со звездами рассказал, что певица получила около 5 миллионов рублей за выступление.

Певица объяснила свое странное поведение на сцене приемом антидепрессантов и снотворных на фоне проблем со здоровьем. По ее словам, она ранее никогда не принимала такие препараты и не знала, как они могут на нее подействовать.

Также 25 июля сообщалось, что инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) заблокировала счета Глюкозы в трех банках из-за долга в 263 тысячи рублей. Однако позже в окружении певицы опровергли эту информацию.