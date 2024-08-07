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18:04, 7 августа 2024Россия

Появилось видео с докладом Герасимова Путину о боях в Курской области

Появились видеокадры доклада главы Генштаба Путину о боях в Курской области

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов выступил с докладом, в котором рассказал президенту России Владимиру Путину о боях с украинскими военными частями в Курской области. Соответствующие видеокадры появились у РБК.

По сведениям Герасимова, в атаке участвовали около одной тысячи украинских бойцов. Глава Генштаба отметил, что противник потерял 315 человек.

Кроме того, по словам Герасимова, украинская сторона лишилась 54 боевых машин, в том числе — семи танков.

На территории, прилегающей к Курской области, вторые сутки идут бои с подразделениями ВСУ, которые пытаются прорваться на территорию России. По данным военкоров, обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области является напряженной.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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