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12:10, 7 августа 2024Путешествия

Пьяный турист под марихуаной въехал в забор, надышался «веселящим газом» и попал на видео

Daily Mail: пьяный турист въехал на машине в забор в Испании и попал на видео

Пьяный турист под воздействием марихуаны въехал на машине в забор у дороги, надышался «веселящим газом» сразу после аварии и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на курорте Льорет-де-Мар на побережье Коста-Брава в Испании. На записи, сделанной очевидцем, видно, что врезавшийся в заграждение автомобиль стоит с открытой дверью. К ней подходит толпа кричащих людей. В это время водитель достает шар с оксидом азота и вдыхает «веселящий газ», пока его попутчик на пассажирском сидении пытается прийти в себя после ДТП. Затем шумная толпа начинает взбираться на крышу и капот авто и радостно кричать.

Прибывшая на место полиция проверила водителя на уровень алкоголя и наркотических веществ в крови — результаты оказались положительными, туриста арестовали.

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      Марк Успенский
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