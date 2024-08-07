Раскрыто сообщение Израиля США после убийства главы политбюро ХАМАС

WP:Израиль сразу сообщил США о причастности к гибели главы политбюро ХАМАС Хании

Израиль сразу после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании сразу сообщил США о своей причастности к произошедшему. Подробности раскрыла газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Израиль не стал официально комментировать ликвидацию Хании, однако сразу сообщил о произошедшем американским чиновникам. В США на это отреагировали с удивлением и негодованием. В Вашингтоне посчитали, что убийство лидера палестинского движения «откатывает назад» мирные переговоры по Газе.

В ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».