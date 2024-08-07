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03:06, 7 августа 2024Мир

Раскрыто сообщение Израиля США после убийства главы политбюро ХАМАС

WP:Израиль сразу сообщил США о причастности к гибели главы политбюро ХАМАС Хании

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Израиль сразу после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании сразу сообщил США о своей причастности к произошедшему. Подробности раскрыла газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Израиль не стал официально комментировать ликвидацию Хании, однако сразу сообщил о произошедшем американским чиновникам. В США на это отреагировали с удивлением и негодованием. В Вашингтоне посчитали, что убийство лидера палестинского движения «откатывает назад» мирные переговоры по Газе.

В ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».

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      Евгений Силаев
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