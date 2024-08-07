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16:15, 7 августа 2024Наука и техника

Робот провел первую в миру операцию на зубах

Робот Perceptive провел первую автономную операцию на зубах человека

Фото: Perceptive / Ap

Робот американской компании Perceptive провел первую в мире операцию на зубах живого человека. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте Businesswire.

Машина смогла провести полностью автономную операцию с помощью автоматизированной стоматологической системы. Робот использовал манипуляторы, систему для 3D-визуализации объектов и искусственный интеллект (ИИ).

По словам представителей компании, перед процедурой робот-стоматолог сканирует ротовую полость пациента и определяет эффективный курс лечения. Технология может обнаруживать кариес с точностью более 90 процентов. В Perceptive отметили, что во время диагностики отсутствует воздействие на пациента ионизирующего излучения, как при обычном рентгеновском сканировании.

Инженеры заявили, что робот может выполнять некоторые задачи быстрее обычного врача. Так, машина может установить коронки за 15 минут и за одну операцию, тогда как при традиционном лечении паицент должен дважды посетить клинику и перенести часовую операцию.

По словам директора Perceptive Криса Чириелло, сейчас компания не может проводить подобные операции повсеместно. На одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США потребуется около пяти лет.

В апреле китайские ученые заявили, что мягкие роботы на основе слизи можно будет использовать в малоинвазивной хирургии для извлечения проглоченных предметов. Подобный робот способен проникать в очень узкие каналы диаметром 1,5 миллиметра.

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      Андрей Ставицкий
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