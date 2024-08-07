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20:03, 7 августа 2024Силовые структуры

Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области после атаки ВСУ

Росгвардия: Курской области выделены дополнительные силы после атаки ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Росгвардия выделила дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области после атаки украинских военных на регион. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Также подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для усиления безопасности на Курской атомной электростанции и нарастили силы и средства для борьбы с диверсионно- разведывательными группами (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек.

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      Илона Палей
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