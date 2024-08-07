Россияне установили олимпийский рекорд, сербы совершили невероятный камбэк, политика обокрали. Итоги 11-го дня Игр-2024

В Париже завершился одиннадцатый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет возглавила сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 15 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали три золотые медали: Габриэль Томас победила в беге на 200 метров, Коул Хокер — в беге на 1500 метров, Кэролайн Маркс — в серфинге. Всего у команды 24 золотых, 31 серебряная и 31 бронзовая медали.

Второе место занимает сборная Китая, в активе которой 22 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 14 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Россияне установили олимпийский рекорд

Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Алексей Коровашков и Захар Петров установили достижение в соревнованиях каноэ-двоек. Спортсмены в квалификации преодолели дистанцию 500 метров за 1 минуту и 38,65 секунды, выиграли свой заезд и смогли напрямую выйти в полуфинал соревнований.

После заезда спортсменов не привели в микст-зону, несмотря на просьбы российских журналистов. Россиян не позвали, хотя их ждали шесть российских журналистов, которые просили организаторов привести спортсменов. Позднее организаторы заявили, что произошли «проблемы с коммуникацией».

Во втором квалификационном заезде рекорд россиян пал. Его превзошли китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.37,40), а также испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.37,78).

Полуфинал соревнований пройдет 8 августа. Журналист Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что Коровашкову и Петрову по силам выйти в финал и бороться за медали.

Ребята показывают себя с самой лучшей стороны. Лодку свою взять они не могли, приехали на готовое. Очень тернистый путь был у них к этой Олимпиаде Дмитрий Губерниев Журналист

Сербы совершили невероятный камбэк

Сборная Сербии по баскетболу совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр. Сербы проигрывали национальной команде Австралии с разницей в 24 очка во второй четверти матча 1/4 финала Олимпиады-2024 в Париже, однако сумели сократить отставание и вырвать победу в овертайме — 95:90. Сборная Сербии стала первой командой в истории Олимпийских игр, которая выиграла матч плей-офф, уступая с разницей в 12+ очков после первой половины.

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В полуфинале Олимпиады сборная Сербии встретится с победителем противостояния между командами США и Бразилии. Матч пройдет 8 августа.

На Олимпиаде произошла новая череда скандалов

Сначала трехкратный олимпийский чемпион по плаванию британец Адам Пити рассказал о червях, которых спортсмены обнаружили в еде в Олимпийской деревне. Он сообщил, что черви нашли в рыбе. Британец добавил, что на ОИ-2016 и Играх-2020 питание было хорошим. В Париже, по словам Пити, за едой приходится долго стоять в очереди.

Питание недостаточно хорошее для того уровня, который ожидают от спортсменов Адам Пити Британский пловец

Затем заместитель министра спорта и молодежной политики Южного Судана стала жертвой воров. Инцидент произошел в гостинице в Вильжюифе — пригороде Парижа. Чиновница оставила сумку на столе в лобби, а сама подошла к стойке регистрации. Замминистра сразу обнаружила пропажу, однако никто из сотрудников отеля не заметил злоумышленников.

Предполагаемые преступники попали в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения, но задержать их пока не удалось. Позже сумка была найдена на обочине дороги недалеко от места происшествия. В ней остались мобильный телефон и документы потерпевшей, однако драгоценности и 35 тысяч долларов наличными пропали. Эти деньги предназначались для оплаты расходов делегации Южного Судана на Играх.

Бегунье вернули медаль после апелляции

Представительнице Кении Фейт Кипьегон вернули серебряную награду, завоеванную в забеге на 5000 метров. Это произошло после удовлетворения Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) апелляции, которую подала Федерация легкой атлетики Кении. Спортсменку дисквалифицировали за то, что, по мнению судей, она явно препятствовала соперницам.

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

После успешного обжалования этого решения Кипьегон вернулась на пьедестал. Золотая медаль у ее соотечественницы Беатрис Чебет, а бронзовая награда у представительницы Нидерландов Сифан Хассан.

Премьер одной страны ЕС решил бойкотировать закрытие Олимпийских игр

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет на закрытие Олимпиады-2024 после того, как организаторы Игр лишили румынскую гимнастку Ану Марию Бэрбосу бронзовой медали в вольных упражнениях. Премьер обратился к спортсменкам и заявил, что их «труд и слезы дороже любой медали».

Чемпионка Европы среди юниоров 2020 года и чемпионка в многоборье Ана Бэрбосу в Париже заняла третье место по итогам вольных упражнений, но позже представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз.

В результате одобрения апелляции США румынка опустилась на четвертую строчку, а Чайлз получила бронзовую медаль. Вторая участница сборной Румынии Сабрина Манека-Войня после апелляции сместилась с четвертой на пятую позицию. В связи с перестановками Чолаку решил сделать публичное заявление, назвав «непорядочным» такое отношение к гимнасткам.