Россиянина посадили на восемь лет в колонию за два удара в живот пьяной супруге

В Кузбассе мужчина получил 8 лет колонии за смертельное избиение пьяной жены

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы жителя города Березовского Кемеровской области за избиение пьяной жены, которую не смогли спасти врачи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей.

Следствие и суд установили, что мужчина разозлился на супругу, которая была в состоянии алкогольного опьянения, и дважды ударил ее ногой в живот. Через несколько дней женщина пожаловалась на плохое самочувствие, супруг вызвал ей скорую помощь. Медики увезли ее в больницу, но в реанимации, несмотря на усилия, врачи не смогли спасти пострадавшую.

Муж отрицал свою вину, однако следователи сумели доказать его причастность к преступлению.

2 августа сообщалось, что россиянин избил жену в сочинском отеле «Атлант» из-за ее недовольного лица. Мужчина выпил и набросился на жену прямо в лифте за то, что она недостаточно наслаждалась отпуском и обзывала его. Пару разняла администратор отеля, пострадавшая вызвала полицию.