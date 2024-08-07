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20:49, 7 августа 2024Силовые структуры

Российского студента осудят за работу на мошенников

В Хабаровском крае будут судить студента за работу на мошенников

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 19-летнего студента, работашего на мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщило МВД России.

По данным ведомства, в мае 2024 года юноша начал общаться с аферистами, которые предложили ему подработку. Он должен был получать наличные от обманутых граждан и переводить через банкоматы на разные счета. За это он получал 10 процентов от перечисленной суммы.

Так россиянин забрал 1,2 миллиона рублей сбережений у пяти пенсионеров. Против него возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Мурманской области следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который попытался совершить мошенничество на более чем 116 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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