«Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов видео в откровенном бикини

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», записала откровенное видео и порадовала фанатов. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах спортсменка предстала в голубом бикини, состоявшем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Также она надела полосатую рубашку, приспустив ее с плеч. Девушка позировала перед зеркалом, демонстрируя на камеру пышную грудь.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под роликом. «Слишком горячо», «Ты такая красивая», «Невероятная девушка», «Идеальная фигура», «Шикарная», — высказывались они.

В июле известная гольфистка Карин Харт также снялась в откровенном виде. Тогда спортсменка позировала в оголяющем тело нижнем белье и капроновых чулках.

