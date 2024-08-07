Студенты рассказали об унизительном обряде посвящения с сексуальным насилием

Студенты университета принцессы Анны пожаловались на сексуальное насилие

Студенты Университета Харпера Адамса, канцлером которого является британская принцесса Анна, пожаловались на физическое и сексуальное насилие со стороны членов команды по регби. Об этом пишет The Times.

Внутреннее расследование в университете началось спустя год после заявления одного из учащихся. Он рассказал об унизительном обряде посвящения, который по традиции проходят новые игроки в регби. По его словам, старшие студенты насилуют младших с помощью винных бутылок, а также избивают их ремнями. Его слова подтвердили еще четыре человека.

Студент признался, что ему пришлось перевестись в другой университет, поскольку он больше не мог терпеть такое отношение. По его утверждению, игроки в регби тушили об него сигареты, а также принуждали пить из ведра, где были смешаны моча, рвота и фекалии.

Другого новенького старшие студенты облили острым соусом карри, после чего на его голове появились ожоги. Еще один учащийся рассказал, что регбисты раздели его догола и оставили в неизвестном ему месте.

Руководство университета определило личности некоторых участников истязаний, однако все эти студенты уже закончили обучение. «Мы знаем, что не можем изменить историю, но полны решимости предотвратить повторение событий, подобных тем, что произошли несколько лет назад», — заявил представитель учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительницу, которая занялась сексом с двумя подростками и родила ребенка от одного из них, посадили в тюрьму на шесть с половиной лет. Второй школьник заявил в суде, что женщина «манипулировала им и подвергала психологическому и сексуальному насилию».