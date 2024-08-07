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13:41, 7 августа 2024Культура

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта пройдет курс реабилитации

Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс пройдет курс реабилитации

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Приемному сыну актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта предстоит длительный курс реабилитации после ДТП, в которое он попал в июле. Об этом сообщило издание People.

Как сообщают источники портала, 20-летнего Пакса выписали из отделения интенсивной терапии. Он получил сложную травму и теперь начинает долгий путь восстановления и физиотерапии. При этом, какие именно проблемы со здоровьем получил юноша, не сообщается.

Молодой человек был госпитализирован после аварии на электровелосипеде в одном из районов Лос-Анджелеса в июле. Сообщалось, что на Пакса наехал другой автомобиль, а сам он не использовал защитный шлем.

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      Андрей Шеньшаков
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