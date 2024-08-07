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07:23, 7 августа 2024Мир

Турецкий политик предрек Украине крах до конца 2025 года

Политик Гектюрк: Украина продержится максимум до конца 2025 года

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина сможет продержаться в конфликте максимум до конца 2025 года. Однако политический крах страны может оказаться быстрее военного, рассказал РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan Орчун Гектюрк.

«В конечном итоге киевский режим и его западные военачальники зададут вопрос: "Когда мы сядем за стол переговоров?". Это связано с тем, что баланс военных сил между Россией и Украиной все больше склоняется против украинской армии», — отметил он.

Турецкий политик также напомнил, что официальный Киев снизил призывной возраст до 25 лет. По словам эксперта, если учесть, что ВСУ потеряли все свои опытные и элитные военные части, а боеспособность армии резко упала, то киевские власти смогут продержаться максимум до конца 2025 года.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что гражданская война может разразиться на Украине уже осенью 2024 года. Триггером к этому, по словам Соскина, может стать прорыв фронта.

В свою очередь, в США заявили, что Вооруженным силам Украины не удастся избежать поражения на поле боя. Какое-либо урегулирование на Украине почти невозможно без краха ВСУ, считает политолог Джон Миршаймер.

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      Марина Совина
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