Американский политолог Миршаймер заявил о неизбежном крахе ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся избежать поражения на поле боя. Такое мнение высказал американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, какое-либо урегулирование на Украине почти невозможно без краха ВСУ. Последнее рано или поздно сделают российские войска, отметил Миршаймер.

Эксперт полагает, что помощь Запада Украине не сможет изменить ситуации в зоне боевых действий. «Украинцы в большой беде», — заключил он.

Ранее в США рассказали о тактике штурма малыми группами, которую применяют российские войска. При этом армия России изменила подход к выбору целей, выбирая для ударов наиболее слабые подразделения ВСУ, отметили там.

