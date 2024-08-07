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15:41, 7 августа 2024Экономика

Тысячи новых алкомаркетов открылись в России

Filipov Capital: число алкомаркетов в России выросло почти на 18 %

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

С августа 2023 года в 16 российских городах-миллионниках стало на 3 тысячи 724 алкомаркета больше. Об этом сообщает KP.RU» со ссылкой на аналитическую компанию Filipov Capital.

В апреле 2024 года в 16 городах-миллионниках насчитали 24 тысяч 514 алкомаркетов, или на 17,9 процента больше, чем в августе 2023 года. В столице их больше всего — 6 тысяч 20 штук.

По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александра Ставцева, такие магазины проще открывать. Нужны меньшие площади, и нет необходимости в холодильных витринах, шкафах, кухнях и прочем. Для получения лицензии на розничную продажу спиртного хватит площади от 50 квадратных метров.

Кроме того, он уточнил, что понятие «алкомаркет» законодательно не закреплено. Если изучить ассортимент большинства магазинов, которые так называются, то выяснится, что доля спиртного там не превышает 40 процентов.

Ранее депутат Госудмы Султан Хамзаев призвал запретить алкомаркетам работать по выходным. Кроме того, он заявил о необходимости на законодательном уровне определить, что именно может подходить под определение «алкомаркет».

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