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23:44, 7 августа 2024Мир

В США заявили о хитром способе избавления от старых F-16 при помощи Украины

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: США утилизировали F-16, передав их Украине
СюжетПередача F-16 Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение о передаче Украине истребителей F-16 было беспроигрышной сделкой для Вашингтона, заявила экс-аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам военного, США очень хитрым способом избавились от устаревшей техники, позволив оправдать новые затраты, а также обнулили расходы на содержание этих самолетов.

«Для США это операция по утилизации», — подчеркнула она. По мнению Квятковски, «это беспроигрышный вариант для американцев, но не для Украины». Она считает, что использование F-16 украинскими войсками не приведет к существенным успехам.

Ранее стало известно, что Украина сможет начать применение переданных Западом истребителей F-16 к концу лета.

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      Марина Совина
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