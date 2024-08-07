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11:43, 7 августа 2024Россия

Ушедшую из дома неделю назад российскую пенсионерку с деменцией нашли у водоема

В Ленобласти ушедшую из дома пенсионерку с деменцией нашли у водоема

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Ленинградской области на берегу водоема нашли пенсионерку, которая ушла из дома около недели назад. Женщина страдала деменцией, сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, 80-летнюю пенсионерку, которая страдала старческим слабоумием, обнаружили у Староладожского озера без признаков жизни. Она ушла из дома 31 июля.

«Тело было уже в состоянии гнилостных изменений. Внешних признаков насильственной смерти не было», — сообщил собеседник издания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее житель Краснодара без вести пропал после общения с полицией на вокзале в Волгограде. Краснодарца сняли с поезда за хулиганство и курение в неположенном месте. После недолгого разговора правоохранители отпустили мужчину.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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