Ушедшую из дома неделю назад российскую пенсионерку с деменцией нашли у водоема

В Ленобласти ушедшую из дома пенсионерку с деменцией нашли у водоема

В Ленинградской области на берегу водоема нашли пенсионерку, которая ушла из дома около недели назад. Женщина страдала деменцией, сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, 80-летнюю пенсионерку, которая страдала старческим слабоумием, обнаружили у Староладожского озера без признаков жизни. Она ушла из дома 31 июля.

«Тело было уже в состоянии гнилостных изменений. Внешних признаков насильственной смерти не было», — сообщил собеседник издания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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