В Антарктиде зафиксирован новый температурный максимум

В Центральной Антарктиде установлен новый рекорд максимальной температуры зимой

В Центральной Антарктиде российские ученые зафиксировали новый рекорд: температура в самой холодной точке Земли достигла минус 34,2 градуса Цельсия — это максимальный показатель для зимы за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«На станции "Восток" в Центральной Антарктиде 6 августа 2024 года термометр показал минус 34,2 градуса Цельсия», — уточнили исследователи. Сейчас на станции уже похолодало до минус 48,8, отметили в ААНИИ.

Обычно июль и август — самые холодные месяцы в Центральной Антарктиде. В среднем за все годы наблюдений температура на «Востоке» в июле была на уровне минус 66,6 градуса, а в августе — минус 67,6 градуса.

Ранее на Земле был зафиксирован самый жаркий день в истории — им стал 21 июля 2024 года. Специалисты ведут наблюдения с 1940 года. Новый рекорд превысил показатели июля 2023 года на 0,1 градуса Цельсия — средняя температура воздуха в мире в этот день достигла 17,09 градуса.