В Хмельницкой области сообщили о повреждении предприятия

Глава Хмельницкой ОВА заявил о повреждении предприятия

Глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Украины Сергей Тюрин сообщил о повреждении предприятия в результате удара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области», — сообщил чиновник.

Он добавил, что пострадавших в результате удара нет, а на месте работают соответствующие службы.

Ранее о повреждении инфраструктуры сообщала Сумская областная военная администрация. «Враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района. Предварительно без жертв. На месте работают все необходимые службы», — указано в сообщении ОВА.