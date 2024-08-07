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09:33, 7 августа 2024Бывший СССР

В Хмельницкой области сообщили о повреждении предприятия

Глава Хмельницкой ОВА заявил о повреждении предприятия

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Украины Сергей Тюрин сообщил о повреждении предприятия в результате удара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области», — сообщил чиновник.

Он добавил, что пострадавших в результате удара нет, а на месте работают соответствующие службы.

Ранее о повреждении инфраструктуры сообщала Сумская областная военная администрация. «Враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района. Предварительно без жертв. На месте работают все необходимые службы», — указано в сообщении ОВА.

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      Валентин Карант
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