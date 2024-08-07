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11:29, 7 августа 2024Мир

В Китае назвали планы Запада по Украине

GT: Запад рассчитывает не на победу Украины, а на затягивание конфликта с РФ

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Западные страны рассчитывают не на военную победу Украины, а на затягивание конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на китайского военного эксперта пишет газета The Global Times (GT).

«Украинское правительство даже не поняло, что Запад хочет не победы Украины, а пролонгации своего конфликта с Россией», — пишет издание, ссылаясь на источник, пожелавший сохранить анонимность.

По словам неназванного аналитика, Украина не сможет использовать американские истребители F-16 по российской территории, так как это приведет к «страшной эскалации» военного конфликта.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская армия может не получить новые дальнобойные американские ракеты из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

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      Виктория Кондратьева
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