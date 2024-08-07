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15:40, 7 августа 2024Бывший СССР

В Литве заявили о случаях заболевания легионеллезом в армии

Delfi: в армии Литвы есть случаи заболевания легионеллезом из-за воды

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В армии Литвы зафиксированы заболевания легионеллезом из-за зараженной воды. Об этом заявила мать одного из военных, пишет Delfi.

Она узнала от сына, что легионеллезом была заражена вода. Отмечается, что вспышка болезни произошла в пехотном батальоне имени князя Альгирдаса. Призывникам и добровольцам сказали не поддаваться панике и пить только холодную воду, рассказала женщина. По ее словам, во время разговора был слышен кашель среди призывников. Также она добавила, что у военных температура.

В армии Литвы заявили об ожидании результатов исследования воды. Там подтвердили один случай заболевания легионеллезом. Отмечается, что остальные военнослужащие больны простудой.

Ранее кабмин Литвы выделил дополнительно на военные инфраструктурные проекты семь миллионов евро. Сообщалось, что деньги пойдут на реализацию «проектов военной мобильности и устройства инфраструктуры для прибывающих в Литву союзников по НАТО».

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      Кристина Есикова
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