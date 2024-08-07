ТАСС: в Мариуполе нашли секретные документы Минобороны Украины и схрон оружия

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) нашли в Мариуполе секретные документы Министерства обороны Украины и схрон с оружием. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по ДНР.

Отмечается, что среди обнаруженного оружия находился гранатомет «Форт-600», около 30 гранат и патроны для огнестрельного оружия.

«Установлено, что схрон был заготовлен украинскими войсками при окружении города Мариуполя и планировался к дальнейшей эвакуации», — сообщили в ФСБ.

Ранее российские военные взяли в плен украинского солдата в районе населенного пункта Вербовое и проводили его до своих позиций. Бойца обнаружили операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии. Он укрывался в блиндаже одного из опорных пунктов от артиллерии и ударных беспилотников.