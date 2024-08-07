В МИД Израиля прошли обыски

Полиция провела обыски в штаб-квартире МИД Израиля в Иерусалиме

Полиция провела обыски в штаб-квартире МИД Израиля, которая расположена в Иерусалиме. Об этом сообщает израильское агентство Kore со ссылкой на пресс-службу полиции страны.

«Национальное подразделение по расследованию мошенничества (NAU) в Лахаб-433 несколько недель назад начало тайное расследование по подозрению в выдаче дипломатических паспортов тем, кто не имел на них права, поскольку они не прошли тесты на получение дипломатического паспорта», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что обыски проходят против Яира Нетаньяху, сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Предполагается, что ему мог быть выдан дипломатический паспорт с нарушением существующих процедур.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден уличил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху во лжи о сделке по освобождению заложников. Кроме того, издание Haaretz сообщало, что последние два разговора между политиками были трудными и напряженными.