В правительстве задумались о продлении льгот одному сектору промышленности

«Ведомости»: льготы для радиоэлектронной промышленности могут продлить

В России могут продлить льготу по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Минпромторг и Минфин.

Источник в Минпромторге заявил, что соответствующее решение приняли на самом высоком уровне. Теперь ожидается, что Министерство финансов внесет необходимые поправки в Налоговый кодекс. В самом Минфине пока этого не подтвердили.

Как заметил вице-президент по развитию бизнеса и связям с органами власти GS Group Сергей Долгопольский, если в 2025 году существующие льготы отменят, то ставка для радиоэлектронных предприятий поднимется до 25 процентов. Для отрасли в условиях санкционного давления и проведения политики активного импортозамещения это окажется очень болезненным.

«Выживут не все», — заявил он.

В конце июня 2024 года Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила Минпромторг расширить налоговые льготы на контрактных производителей. Она призвала пересмотреть условия соглашений по субсидируемым проектам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и получить помощь с инвестициями для полупроводниковых фабрик. Кроме того, есть предложение отказаться от планов по маркировке радиоэлектронной продукции.