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09:15, 7 августа 2024Экономика

В России рекордно сократилась доля граждан с трудностями с оплатой счетов

Росстат: доля россиян с трудностями по оплате счетов упала до 5,9 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России рекордно сократилась доля граждан, которые испытывают трудности с оплатой счетов. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РИА Новости.

В первом квартале 2024 года только 9,5 процента семей столкнулись со сложностями при оплате хотя бы одного обязательного платежа — этот показатель стал минимальным за всю историю наблюдения (с 2016 года). Для сравнения, в прошлом году он составил 8,1 процента, в 2016 году — 18,7 процента.

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Заметнее всего за год упала доля россиян, которые рассказали о проблемах с оплатой услуг ЖКХ — с 3,8 до 2,6 процента. Трудности с оплатой счетов за электричество испытывают 1,1 процента граждан (1,6 процента годом ранее). С проблемами с покупкой лекарств, необходимых для неотложного лечения, столкнулись 3,2 процента семей (4,1 процента в первом квартале 2023 года). Оплатить образование для детей и взрослых не могли 0,9 процента домохозяйств (1,2 процента год назад).

Также в России стало меньше семей, которые пожаловались на проблемы с погашением потребкредитов, их доля снизилась с 1,6 до 0,9 процента. Положительная динамика отмечается и в ипотечных платежах — сложности с их оплатой были у 0,6 процента россиян (0,7 процента годом ранее).

Ранее президент России Владимир Путин назвал рост доходов и зарплат населения достойным и отметил, что заработки россиян росли «в целом приемлемыми, если не хорошими темпами». При этом он добавил, что руководство страны могло бы сделать еще больше, оценив при этом результат проделанной работы как «вполне удовлетворительный».

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