В США обвинили пакистанца в попытке организации покушений на политиков

Bloomberg: Минюст США обвинил пакистанца в организации покушений на политиков

Министерство юстиции США обвинило пакистанца в попытке организации покушений на американских политиков и чиновников. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Федеральные прокуроры заявили, что 46-летний Асиф Мерчант организовал заговор с целью покушения на неизвестного политика или чиновника правительства США на американской земле», — утверждается в публикации.

По данным одного из источников агентства, в качестве цели для нападения Мерчант рассматривал в том числе и кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа. При этом в настоящее время отсутствуют данные о том, имеет ли обвиняемый отношение к произошедшему покушению на Трампа.

Мерчанта также подозревают в связях с Ираном, так как он провел некоторые время в этой стране перед тем, как отправиться из Пакистана в США.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.