В США рассказали о радости штаба Трампа от выбора Харрис вице-президента

Daily Mail: штаб Трампа рад выбору Харрис кандидатуры Уолца в вице-президенты

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-главы государства Дональда Трампа рад выбору его оппонента на выборах Камалы Харрис губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидатуры в вице-президента. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что штаб Трампа не мог поверить своей удаче, когда Харрис сделала ставку на малоизвестного за пределами его родного штата Уолца. По словам источников издания, это дает штабу шанс «вернуться к наступлению» в предвыборной кампании после двух трудных недель.

Бывший американский лидер отреагировал на решение Харрис, написав на странице в соцсети Truth Social: «Спасибо!»

Ранее Харрис выбрала Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США. В данный момент он пребывает на втором сроке на посту губернатора Миннесоты. Также он 12 лет работал в Конгрессе США, представляя консервативно настроенный сельский округ.

