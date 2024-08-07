Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:23, 7 августа 2024Мир

В США рассказали о радости штаба Трампа от выбора Харрис вице-президента

Daily Mail: штаб Трампа рад выбору Харрис кандидатуры Уолца в вице-президенты
СюжетВыборы президента США 2024
Тим Уолц

Тим Уолц. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-главы государства Дональда Трампа рад выбору его оппонента на выборах Камалы Харрис губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидатуры в вице-президента. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что штаб Трампа не мог поверить своей удаче, когда Харрис сделала ставку на малоизвестного за пределами его родного штата Уолца. По словам источников издания, это дает штабу шанс «вернуться к наступлению» в предвыборной кампании после двух трудных недель.

Бывший американский лидер отреагировал на решение Харрис, написав на странице в соцсети Truth Social: «Спасибо!»

Ранее Харрис выбрала Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США. В данный момент он пребывает на втором сроке на посту губернатора Миннесоты. Также он 12 лет работал в Конгрессе США, представляя консервативно настроенный сельский округ.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Рассекречены планы ядерной войны гитлеровской Германии. Нацисты хотели разбомбить города СССР

      Рогов назвал пиар-войной попытку ВСУ высадиться на Тендровскую косу

      В городском освещении увидели опасность для насекомых

      Раскрыты главные требования к настоящим друзьям

      Москвичам пообещали сильное похолодание

      Россиян призвали не покупать у фермеров некоторые продукты

      Стали известны подробности взрыва с пострадавшим в Подмосковье

      Сыновья Бритни Спирс восстановили отношения с дедом после насилия

      Три страны объединились для контроля за соблюдением санкций против Северной Кореи

      Генерал Попов назвал незаконным свой домашний арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше