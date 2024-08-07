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03:53, 7 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили о тяжелом положении ВСУ в зоне СВО

Политолог Слебода: украинские генералы признают тяжелое положение ВСУ на фронте
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинские генералы признают тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил политолог из США Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, уже достаточно широко известно о дефиците снарядов и систем противовоздушной обороны (ПВО) в рядах ВСУ. Кроме того, российская армия имеет превосходство в воздухе.

«Мы слышим это от генералов самого киевского режима последнюю неделю, что показывает, насколько тяжелая ситуация», — сказал Слебода.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить прорыв российских войск. По его словам, на красногвардейском направлении украинские войска теряют в день по несколько километров или целые населенные пункты.

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      Евгений Силаев
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